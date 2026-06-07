بخور يعبق بالسكينة.. عناية متواصلة بتبخير المسجد النبوي وتعطيره

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ أعمال التبخير والتعطير اليومية في أروقة المسجد النبوي الشريف وساحاته ومصلياته، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تُقدَّم للمصلين والزوار، بما يسهم في تهيئة أجواء إيمانية مفعمة بالراحة والسكينة داخل المسجد النبوي.

وتشمل أعمال التبخير استخدام أجود أنواع البخور والعود في الممرات والمداخل والمصليات، إلى جانب تعطير السجاد وأروقة المسجد ومرافقه المختلفة، وفق خطط تشغيلية تراعي كثافة المصلين والزوار على مدار اليوم، لا سيما خلال المواسم التي تشهد زيادة في أعداد القاصدين للمسجد النبوي.

وتُنفذ هذه الأعمال من خلال فرق ميدانية متخصصة تعمل وفق برامج زمنية محددة، لضمان استمرار انتشار الروائح الزكية في مختلف أرجاء المسجد، بما يعكس مستوى العناية والاهتمام الذي يحظى به المسجد النبوي الشريف وخدمة قاصديه.

وتأتي جهود التبخير والتعطير امتدادًا لمنظومة الخدمات المتكاملة التي تُقدَّم داخل المسجد النبوي، والتي تشمل أعمال النظافة والتعقيم والعناية بالمرافق، بما يضمن توفير بيئة إيمانية مهيأة للمصلين والزوار، ويُسهم في إثراء تجربتهم التعبدية خلال وجودهم في رحاب المسجد النبوي الشريف.