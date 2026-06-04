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بدء أعمال السجل العقاري لمنطقتين عقاريتين بمكة المكرمة

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
بدء أعمال السجل العقاري لمنطقتين عقاريتين بمكة المكرمة
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للعقار، بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لقطعتين عقاريتين في حيين بمنطقة مكة المكرمة، ابتداءً من 07 يونيو الحالي وحتى نهاية يوم 10 سبتمبر 2026.
وأوضحت أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة مكة المكرمة تشمل الأحياء التالية في محافظة الطائف: (جزءًا من حي الهدا)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مؤكدة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل, مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد المُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة؛ بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

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