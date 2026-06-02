بدء أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي

بدأت اليوم أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ بكل يسر وطمأنينة، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية سخّرتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.

وغادر الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عائدين إلى أوطانهم، بعد رحلة حافلة بالمشاعر الإيمانية والتنظيم المتميز، عقب زيارتهم للمسجد النبوي الشريف وتشرّفهم بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصلاة في الروضة الشريفة، وسط متابعة مباشرة من اللجان العاملة في البرنامج، التي حرصت على تقديم أعلى مستويات العناية والرعاية منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

وشهدت رحلة الضيوف تنفيذ برامج ثقافية وعلمية وإثرائية متنوعة، إلى جانب زيارات لعدد من المعالم التاريخية والحضارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بهدف تعزيز التجربة الإيمانية والثقافية للمستضافين، والتعريف بما تبذله المملكة من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأكد عدد من الضيوف أن ما شاهدوه خلال رحلتهم يعكس حجم العناية الفائقة التي توليها قيادة المملكة لضيوف الرحمن، مشيدين بما لمسوه من حفاوة استقبال، وجودة تنظيم، وتكامل في الخدمات الصحية والإسكانية وخدمات النقل والتفويج، إضافة إلى المشاريع التطويرية الكبرى التي تشهدها مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه الاستضافة الكريمة التي مكّنتهم من أداء فريضة الحج، سائلين الله أن يجزي المملكة خير الجزاء على ما تقدمه من جهود متواصلة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وثمّنوا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ البرنامج، وما وفرته من خدمات وتسهيلات نوعية أسهمت في تحقيق رحلة حج ميسّرة وآمنة ومتكاملة، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بما حظوا به من اهتمام ورعاية طوال فترة إقامتهم في المملكة.

ومن المقرر أن تُستكمل بقية رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام المقبلة، وفق خطة تشغيلية وتنظيمية متكاملة تضمن إنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة.