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السعودية

بدء إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر يونيو

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
بدء إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر يونيو
المواطن- فريق التحرير

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بدأ صندوق التنمية العقارية، قبل قليل، إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر يونيو 2026م.

إيداع الدعم السكني

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

ومكّن الصندوق العقاري منذ تأسيسه عام 1974 م أكثر من 1,800,000 مستفيد من الحصول على مسكنهم الأول، وأسهم برفع نسبة التملّك للمواطنين إلى 66.24%، ويواصل الصندوق أداء دوره الريادي في تمكين الأسر من تملّك المساكن المناسبة، من خلال تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بما يسهم في تسهيل رحلة التملّك وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

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