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بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يونيو

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يونيو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، بدء إيداع الدعم لشهر يونيو الجاري شاملا الدعم الإضافي.

إيداع دعم حساب المواطن

وقال حساب المواطن، عبر منصة إكس: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو “شاملا الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن”.

وأضاف حساب المواطن: “سيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج”.

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