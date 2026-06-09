بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يونيو

أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، بدء إيداع الدعم لشهر يونيو الجاري شاملا الدعم الإضافي.

إيداع دعم حساب المواطن

وقال حساب المواطن، عبر منصة إكس: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو “شاملا الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن”.

وأضاف حساب المواطن: “سيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج”.