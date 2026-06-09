بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يونيو

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أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، بدء إيداع الدعم لشهر يونيو الجاري شاملا الدعم الإضافي.
وقال حساب المواطن، عبر منصة إكس: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو “شاملا الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن”.
وأضاف حساب المواطن: “سيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج”.