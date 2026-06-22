برعاية الملك سلمان.. جامعة أم القرى تنظّم الملتقى العلمي السادس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تنظّم جامعة أم القرى، خلال الفترة من 20 حتى 21 ربيع الأول 1448هـ الموافق 2 حتى 3 سبتمبر 2026م الملتقى العلمي السادس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والخبراء والمختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأوضح رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أن الرعاية الكريمة للملتقى تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بدعم البحث العلمي والابتكار وتسخير مخرجاته لخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويسهم في تقديم حلول علمية وتقنية مبتكرة ترتقي بتجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتثري أبعادها الدينية والثقافية والإنسانية.

وبيّن أن النسخة السادسة والعشرين من الملتقى تُقام تحت شعار «التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة»، وتشهد تنظيم جلسات علمية وورش عمل متخصصة تستعرض أحدث الممارسات والتجارب البحثية في مجالات إدارة الحشود، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والابتكار في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن الملتقى سيصاحبه معرضٌ علمي ومعرفي يستعرض أبرز المبادرات والخدمات والابتكارات وأوراق العمل البحثية المرتبطة بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، إلى جانب إقامة النسخة الرابعة من “حجاثون”، الذي يهدف إلى استقطاب الطلبة والباحثين والمفكرين ورواد الأعمال لتقديم حلول وأفكار ابتكارية تسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الأكاديمية والبحثية والتنفيذية، وتحفّز إنتاج حلول علمية نوعية تدعم مستهدفات التنمية الوطنية وتواكب التطورات المتسارعة في قطاع الحج والعمرة والزيارة.

وتواصل الجامعة ممثلةً في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة استكمال استعداداتها العلمية والتنظيمية لإقامة الملتقى؛ لبحث أحدث الدراسات والبحوث والابتكارات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وتعزيز كفاءة المنظومة التشغيلية والخدمية بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم الملتقى تأكيدًا لما يحظى به قطاع الحج والعمرة والزيارة من دعم واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتجسيدًا لنهج المملكة الراسخ في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير العالمية.