برعاية وزير التعليم.. معهد العاصمة النموذجي يحتفي بخريجي الدفعة الـ(68)

برعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة معهد العاصمة النموذجي يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور معالي نائب وزير التعليم للتعليم العام الدكتور سعد بن عواض الحربي، أقام معهد العاصمة النموذجي مساء أمس الأحد الحفل الختامي ومسيرة خريجي الدفعة الـ(68) للعام الدراسي 1447هـ، وذلك في قاعة الملك سلمان بمدارس الرياض، بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء أمور الطلبة ومنسوبي المعهد.

وشهد معالي نائب وزير التعليم للتعليم العام مسيرة الخريجين، إلى جانب عدد من الفقرات المتنوعة التي عكست منجزات المعهد التعليمية والتربوية، وشملت نشيدًا ترحيبيًا لأطفال المعهد، وعرض فيلم بعنوان «ملوك البلاد.. ومعهد الأمجاد»، إضافة إلى عرض «الموهبة في روضة المعهد»، وعدد من العروض المرئية التي استعرضت أبرز إنجازات المعهد وحصاد العام الدراسي 1447هـ.



وقدم الطلاب عزام الهديان و سلطان الرويس كلمة الطلاب الخريجين، موجهين شكرهم وتقديرهم لأولياء أمور الطلاب ومعلميهم على ما بذلوه من جهد ومتابعة ، ومستذكرين بكل فخر مراحل تعليمهم بالمعهد .

وأكد مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل بن ناصر الطخيم، على ما يحظى به المعهد من دعم واهتمام من وزارة التعليم، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات التعليمية والتربوية والرياضية، وما يحققه طلاب المعهد من تفوق دراسي ومراكز متقدمة في الاختبارات والمسابقات والبطولات المختلفة.

وهنّأ الخريجين بهذه المناسبة، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية القادمة، مؤكدًا اعتزاز المعهد بمخرجاته التي تمثل امتدادًا لمسيرة التعليم وبناء الإنسان.

وتضمن الحفل تكريم الفائزين بجائزة المعهد للمعلم المتميز والطلاب الحاصلين على درجات مرتفعة في القدرات العامة ، واختُتم بالتقاط الصور التذكارية للخريجين مع راعي الحفل، ثم أداء العرضة السعودية.