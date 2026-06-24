بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في يونيو على الإطلاق

سجلت بريطانيا أعلى درجة حرارة في شهر يونيو على الإطلاق، متجاوزة بذلك درجات الحرارة المسجلة عامي 1957 و1976.

ووفقا لبيانات أولية من مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، بلغت درجة الحرارة 35.8 درجة مئوية في غرب ساسكس، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 35.6 درجة مئوية، في ساحة كامدن بلندن عام 1957، والذي تكرر في ساوثهامبتون عام 1976، وفقا لصحيفة “جارديان” البريطانية.

أما أعلى درجة حرارة سُجلت على الإطلاق في بريطانيا فبلغت 40.3 درجة مئوية في 19 يوليو 2022 في كونينجسبي بمقاطعة لينكولنشاير.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تحذيرا نادرا باللون الأحمر من موجة حر شديدة، يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وينتهي في الساعة التاسعة مساء يوم الخميس.

كما صدرت تحذيرات أخرى باللون البرتقالي ليومي الجمعة والسبت.

وواجهت المدارس والمستشفيات ودور الرعاية وأماكن العمل صعوبة في التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، وتم إبطاء حركة القطارات، وإغلاق المدارس مبكرا أو كليا، وحظر استخدام خراطيم المياه.