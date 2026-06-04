بريطانيا وفرنسا تقودان مهمة لتطهير مضيق هرمز من الألغام

تستعد بريطانيا وفرنسا لقيادة مهمة دولية واسعة لتطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية، في إطار جهود إعادة تأمين الملاحة التجارية بعد التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون على المباحثات.

ووفقاً للمصادر، فقد استكملت لندن وباريس الخطط الرئيسية للمهمة التي يُتوقع أن تنطلق خلال أيام من التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران بشأن إعادة فتح الممر المائي الحيوي أمام حركة السفن التجارية، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ”.

تطهير مضيق هرمز من الألغام

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، فيما شهدت حركة الملاحة فيه اضطرابات واسعة عقب المواجهة الأخيرة في الخليج.

وقالت المصادر إن المخططين العسكريين في عدد من الدول وصلوا إلى مراحل متقدمة من التنسيق للمشاركة في عمليات إزالة الألغام التي يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني زرعها في أجزاء من المضيق.

وأضافت أن المهمة ستضم تحالفاً من 15 دولة تعهدت بالفعل بتوفير قوات ومعدات عسكرية، على أن تنضم بعض الدول إلى العملية بعد انطلاقها بأسابيع بهدف طمأنة شركات الشحن التجاري وإعادة الثقة بحركة الملاحة.

وأشارت المصادر إلى أن الاستعدادات اللوجستية شبه مكتملة رغم استمرار الحاجة إلى بعض المعدات الإضافية، خصوصاً سفن الدعم المتخصصة.