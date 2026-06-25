بعد هجوم مضيق هرمز.. الأمم المتحدة تعلق خطة إجلاء السفن والبحارة مؤقتا

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تعليق خطة إجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز “مؤقتا”، بعد هجوم على سفينة.

وقبل ساعات، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 7.5 ميل بحري جنوب شرقي سلطنة عُمان.

وقال مسئولان أمريكيان، ⁠طلبا ‌عدم نشر اسميهما، لوكالة “رويترز”، ​إن إيران ⁠أطلقت النار على ⁠سفينة شحن أبلغت، في وقت سابق ​من الخميس، عن استهدافها ⁠بمقذوف أثناء ​محاولتها ​عبور مضيق هرمز.

وذكرت هيئة ‌عمليات التجارة ​البحرية البريطانية، أن السفينة أبلغت ​عن ⁠استهدافها ‌في جانبها الأيمن بمقذوف على ‌بعد 7.5 ميل بحري إلى الجنوب ​الشرقي من منطقة عُمانية.