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بعشرة لاعبين.. باراجواي يفوز على تركيا في كأس العالم

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٠ مساءً
بعشرة لاعبين.. باراجواي يفوز على تركيا في كأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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فاز منتخب باراجواي على منافسه التركي بنتيجة (1 – 0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجل ماتياس جالارزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية وهو أسرع أهداف البطولة حتى الآن، حيث جاء بعد 64 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

وشهدت المباراة طرد لاعب باراجواي ميجيل ألميرون في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تطبيق القانون الجديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يمنع اللاعبين من وضع أيديهم فوق أفواههم أثناء الحديث الجانبي مع المنافسين.

ورفع هذا الفوز رصيد باراجواي إلى (3) نقاط، في المركز الثالث خلف منتخب أستراليا الوصيف بفارق الأهداف؛ بينما يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة منتخب الولايات المتحدة الذي تأهل لدور الـ(32) ورصيده (6) نقاط.

في المقابل أصبح منتخب تركيا خارج حسابات التأهل بعد تلقيه الهزيمة الثانية في دور المجموعات وتذيله الترتيب بلا نقاط.

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