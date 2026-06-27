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بلجيكا تتصدر المجموعة الثالثة بالفوز على نيوزيلندا 5 – 1 في كأس العالم

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٧ مساءً
بلجيكا تتصدر المجموعة الثالثة بالفوز على نيوزيلندا 5 – 1 في كأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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حجز منتخب بلجيكا مقعده في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزه الأول في البطولة بتغلبه على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 5 – 1، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة.

وسجل أهداف بلجيكا كل من لياندرو تروسار هدفين في الدقيقتين (28 و50)، وكيفن دي بروين (66)، وروميلو لوكاكو (86)، وأليكسي سالماكرس (90+4)، فيما أحرز إيلايجا جاست هدف نيوزيلندا الوحيد في الدقيقة (84).

وبهذا الفوز رفعت بلجيكا رصيدها إلى 5 نقاط وتصدرت المجموعة، متقدمة بفارق الأهداف على منتخب مصر الذي تأهل بدوره إلى دور الـ32 بعد تعادله مع منتخب إيران بنتيجة 1 – 1.

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