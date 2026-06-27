بلدية حقل تهيئ المتنزهات والشواطئ لاستقبال المتنزهين مع بداية الإجازة الصيفية

أكملت بلدية محافظة حقل استعداداتها لاستقبال المتنزهين والزوار مع بداية الإجازة الصيفية، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتهيئة المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ؛ بهدف توفير بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة للأهالي والزوار الذين يقصدون المحافظة للاستمتاع بمقوماتها الطبيعية وسواحلها المميزة على البحر الأحمر.

وتأتي هذه الجهود تماشيًا مع توجهات وزارة البلديات والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة في المرافق العامة.



وشملت أعمال التهيئة تنفيذ برامج مكثفة للصيانة الدورية للمسطحات الخضراء وألعاب الأطفال، وصيانة أعمدة الإنارة والمرافق الخدمية، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات، وتجهيز دورات المياه ومواقع الجلوس والممرات، بما يسهم في تعزيز راحة الزوار ورفع مستوى السلامة في المواقع الترفيهية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة فيصل الحريقي أن الشواطئ والمتنزهات في محافظة حقل تشهد إقبالًا متزايدًا خلال مواسم الإجازات، لما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وطبيعية تجعلها وجهة مفضلة للعائلات والزوار، مضيفًا أن البلدية وضعت خطة تشغيلية متكاملة لموسم الصيف تتضمن تكثيف الجولات الرقابية على المواقع العامة والمنشآت المرتبطة بخدمة الزوار، إلى جانب متابعة أعمال النظافة والصيانة بشكل مستمر لضمان استدامة جودة الخدمات المقدمة.