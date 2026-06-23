بوتين: الناتو يستعد لحرب ضد روسيا ونحن مستعدون للرد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمئات من أحدث ضباط الجيش في بلاده اليوم الثلاثاء، إن الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يستعد بنشاط لحرب ضد روسيا.

وأوضح بوتين، لخريجي الأكاديميات العسكرية الروسية الذين تجمعوا في الكرملين بموسكو، أن أعضاء التحالف الغربي اقتصروا حتى الآن على دعم أوكرانيا.

وأضاف أنه يوجد الآن حديث علني في الغرب “بأنهم يستعدون لحرب ضدنا ويزيدون ميزانياتهم العسكرية والهجومية”.

وجاء في نص رسمي لخطابه أن بوتين قال إن دول الناتو والاتحاد الأوروبي تستخدم ادعاءات كاذبة حول وجود تهديد عسكري من روسيا لتبرير هذه النزعة العسكرية.

ويذهب حاليا ما يقرب من 40% من نفقات ميزانية روسيا إلى الجيش والتسليح والأمن.

ومع ذلك، وفقا لبوتين، فإن موسكو تؤيد نظاما متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية يضمن الأمن العسكري لكل دولة.

وحذر الزعيم البالغ من العمر 73 عاما قائلا: “وفي الوقت نفسه، نحن مستعدون للرد عملياتيا وبشكل مناسب على جميع التهديدات الخارجية والداخلية”.