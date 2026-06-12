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بوتين: روسيا تطور منظومة فضائية للتحكم بالطائرات المسيرة القتالية

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ مساءً
بوتين: روسيا تطور منظومة فضائية للتحكم بالطائرات المسيرة القتالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن موسكو تعمل على تطوير نظام يعتمد على الأقمار الصناعية للتحكم في الطائرات المسيرة القتالية، وذلك خلال اجتماع عسكري عقده مع عدد من الجنود المشاركين في الحرب بأوكرانيا.

وأكد بوتين أن روسيا لم تتعرض في تاريخها لهزيمة استراتيجية، ولن يتمكن أي طرف من تحقيق ذلك، مشيراً إلى ما وصفه بـ”محاولات الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية” بموسكو.

وقال الرئيس الروسي إن هذه المحاولات “لم تحقق أي نتائج ولن تنجح”، مضيفاً أن الشعب الروسي يدرك مسؤوليته تجاه الأجيال القادمة، وأن حماية البلاد تقع على عاتق أبنائها.

وفيما يتعلق بالهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة، قال بوتين إنها تهدف إلى إحداث انقسام داخل المجتمع الروسي وزعزعة الاستقرار والتأثير على الاقتصاد، مؤكداً أن هذه الأهداف لن تتحقق، وداعياً إلى تعزيز منظومات الدفاع الجوي الروسية.

وأقر بوتين بوقوع أضرار اقتصادية نتيجة الهجمات الأوكرانية، لكنه أكد أن الاقتصاد الروسي قادر على التعافي سريعاً، مشدداً على أن هذه الهجمات لن تتسبب في أضرار كبيرة طويلة الأمد.

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