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أكد أن مقترحات ترمب يمكن أن تشكل أساساً لاتفاق سلام في أوكرانيا

بوتين يرد على رسالة زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٣ مساءً
بوتين يرد على رسالة زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
المواطن- فريق التحرير

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، إنه يعتقد ⁠أن مقترحات السلام ‌التي طرحها نظيره الأميركي دونالد ترمب يمكن ​أن تشكل ⁠أساساً لاتفاق سلام مع أوكرانيا، لكنه أشار إلى ⁠أن ترمب لا يزال بحاجة إلى إقناع كييف.

وأضاف بوتين، في تصريحات للصحافيين خلال لقاء عقده مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، في قصر قسطنطين، ​إنه يعتقد أن ترمب يسعى “بصدق” إلى حل النزاع الأوكراني.

بوتين لا يستبعد توقيع اتفاق

وأوضح بوتين أيضاً إنه ⁠لا يستبعد توقيع اتفاقية سلام ​مع ​زيلينسكي، في حال التوصل ‌إلى اتفاق.

وأبلغ بوتين الصحافيين أنه في ​حال التوصل إلى اتفاق سلام، ستوقع روسيا اتفاقية مع ممثلين شرعيين لأوكرانيا، وربما “حتى مع ‌زيلينسكي”.

وذكر بوتين، أن ترمب طلب من موسكو تقديم بعض التنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، مضيفاً أن روسيا مستعدة لذلك بشرط أن تقدم أوكرانيا تنازلات مماثلة.

وقال بوتين إن الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ويستطيع هزيمة الجيش الأوكراني في ساحة المعركة إذا لزم الأمر، لكنه أكد في الوقت نفسه استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق مع كييف بطرق سلمية.

وأضاف أن روسيا قادرة على السيطرة على دونباس، وفي الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق سلام.

روسيا بحاجة لتعزيز منظومة الدفاع الجوي

ومضى يقول: “أوكرانيا تخسر أراضي، بسبب مشكلة كارثية يعاني منها الجيش الأوكراني بسبب النقص الحاد في الأفراد”، موضحاً أن روسيا تسيطر بالكامل على إقليم لوجانسك، وأنها استولت على نحو 2440 كيلومتراً مربعاً مؤخراً.

وأضاف أن أكثر من 85% من إقليم دونيتسك تحت سيطرة روسيا، وأن موسكو تسيطر على 80% من إقليم زابوروجيا.

وأكد بوتين أن روسيا بحاجة إلى تعزيز منظومة الدفاع الجوي لديها، مشيراً إلى أن بعض الطائرات المسيرة الأوكرانية تتمكن من الوصول إلى الأراضي الروسية. وقال إن أوكرانيا تفتقر إلى صواريخ كروز وأسلحة أخرى تمتلكها روسيا.

وشدد على أن روسيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وأن الحرب يمكن أن تنتهي سريعاً إذا قدم الطرفان تنازلات.

 

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