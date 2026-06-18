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بيزشكيان ينشر نص مذكرة التفاهم مع واشنطن: خطوة تاريخية نحو اتفاق نهائي

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥١ مساءً
بيزشكيان ينشر نص مذكرة التفاهم مع واشنطن: خطوة تاريخية نحو اتفاق نهائي
المواطن - فريق التحرير

وصف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بأنها “وثيقة تاريخية”، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة على طريق التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

ونشر بيزشكيان عبر حسابه على منصة إكس نسخة من المذكرة الموقعة من الجانبين، والتي تضمنت توقيعه وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى توقيع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي لعبت بلاده دور الوسيط بين الطرفين.

وأظهرت الوثائق المنشورة أن المذكرة تتضمن 14 بنداً مكتوبة باللغة الإنجليزية، وتحدد إطاراً عاماً للتفاهم بين واشنطن وطهران.

وقال الرئيس الإيراني في تعليقه على الوثيقة إن ما تم التوصل إليه يمثل رسالة قوية من بلاده، مفادها أن “السلام يمكن أن يتحقق في ظل الاحترام المتبادل”.

وفي المقابل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هاجم في وقت سابق منتقدي الاتفاق الأولي مع إيران، واصفاً إياهم بـ الحمقى والأغبياء، مؤكداً أن الاتفاق انعكس إيجاباً على الأسواق المالية وأسعار النفط.

وبحسب ما ورد في بنود المذكرة، فإن الطرفين يلتزمان بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع احترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

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