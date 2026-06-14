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تايوان ترصد 7 سفن وطائرة واحدة تابعة للصين حول أراضيها

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
تايوان ترصد 7 سفن وطائرة واحدة تابعة للصين حول أراضيها
المواطن - فريق التحرير

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رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان خمس سفن حربية وسفينتين رسميتين وطائرة عسكرية واحدة تابعة للصين بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة، أن الطائرة لم تعبر خط الوسط لمضيق تايوان ولم تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي للبلاد.

وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 125 مرة وسفنا 167 مرة.

ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها “جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة”.

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