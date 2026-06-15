تتجه أنظار الجماهير السعودية إلى ميامي مع أولى مباريات المنتخب بكأس العالم

تتجه أنظار الجماهير السعودية إلى مدينة ميامي الأمريكية التي تحتضن أولى مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم FIFA 2026 أمام منتخب أوروغواي، في واحدة من أبرز المدن المستضيفة للبطولة العالمية، والتي تجمع بين الثقل الاقتصادي والتنوع الثقافي والحضور الرياضي المتنامي على الساحة الدولية.

وتقع ميامي في جنوب ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، وتُعرف عالميًا بأنها “بوابة الأمريكتين” نظرًا لموقعها الإستراتيجي الذي يربط الولايات المتحدة بدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي, وتتميز ببنية تحتية رياضية جعلتها وجهة دائمة لاستضافة كبرى الأحداث العالمية، إذ تستضيف سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1، وبطولة ميامي المفتوحة للتنس، إضافة إلى عدد من البطولات والنهائيات الرياضية الأمريكية والعالمية.

ويستضيف ملعب هارد روك، أحد أبرز المعالم الرياضية في المدينة سبع مباريات ضمن كأس العالم 2026، من بينها المباراة الافتتاحية للمنتخب السعودي في البطولة.

ويُعد الملعب من أحدث المنشآت الرياضية في الولايات المتحدة ويتسع لنحو 65 ألف متفرج خلال منافسات المونديال.

وتحمل أرضية الملعب ذكرى سابقة لكرة القدم السعودية، إذ استضافت مواجهة الهلال وريال مدريد ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025، في واحدة من أبرز المباريات التي شهدت حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما.

كما تمثل مواجهة السعودية وأوروغواي أول مباراة يخوضها المنتخب السعودي على ملعب هارد روك، ليبدأ الأخضر رحلته في كأس العالم من مدينة تجمع بين الاقتصاد العالمي والتنوع الثقافي والشغف الرياضي، وتستعد لاستقبال مئات الآلاف من المشجعين من مختلف دول العالم خلال البطولة.