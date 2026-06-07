تجربة أكثر كفاءة.. تطبيق fe يغير قواعد البحث والشراء في المملكة

تطبيق “Fe” هو تطبيق سعودي مبتكر يهدف إلى تسهيل عملية البحث عن المنتجات والخدمات، من خلال ربط المستهلكين مباشرة بأصحاب المحلات والموردين في المنطقة.

بدلاً من التنقل بين المحلات أو إجراء بحث طويل عبر المواقع، يتيح لك التطبيق إرسال طلبك أو سؤالك عن المنتج الذي تبحث عنه، فيقوم أصحاب المحلات والموردون المسجلون بالرد عليك مباشرة بأسعارهم ومدى توفر المنتج لديهم. هذا النموذج يوفر الوقت والجهد ويمنح المستخدم تجربة شراء أكثر كفاءة وشفافية.

يتميز التطبيق بتنوع القطاعات التي يغطيها، حيث يشمل قطع غيار السيارات (جديدة ومستعملة)، الأجهزة والجوالات، الأدوات المكتبية، الكهرباء والإنارة، وتجهيزات المطاعم، وغيرها الكثير. كما يضمن خصوصية الردود، إذ لا يستطيع الموردون رؤية عروض بعضهم البعض، مما يساعد العميل على الحصول على أفضل سعر تنافسي بكل سهولة.

ومن أبرز مميزاته مرونة طرق التواصل، حيث يمكنك إرسال سؤالك نصيًا، أو عبر تسجيل صوتي، أو بإرفاق صورة للمنتج المطلوب. كما يدعم التطبيق إرسال الفواتير عبر الدردشة والدفع الإلكتروني بشكل آمن، مما يجعل عملية الشراء كاملة داخل التطبيق.

لاستخدام التطبيق ببساطة: “ابدأ باختيار التصنيف المناسب لطلبك (مثل إكسسوارات جوال)، ثم اكتب مواصفات المنتج أو أرفق صورته. بعد ذلك، ستتلقى تنبيهات وعروضًا من المحلات المتوفر لديها المنتج مع الأسعار. وأخيرًا، يمكنك مناقشة المورد عبر الدردشة، الاتفاق على طريقة التوصيل أو استلام الطلب من المحل مباشرة”.

بهذه الطريقة، يقدم تطبيق “Fe” حلًا عمليًا وذكيًا للبحث والشراء في السعودية، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.