تجمع مطارات الثاني يعزز تجربة السفر الشاملة بحصول 18 مطارًا على اعتماد (AEA)

حقق تجمع مطارات الثاني إنجازًا جديدًا بحصول (18) مطارًا تابعًا له على اعتماد إمكانية الوصول (Accessibility Enhancement Accreditation – AEA) بالمستوى الأول، الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI)، في خطوة تعكس التزامه بتطوير تجربة السفر، وتعزيز الشمولية، ورفع جودة الخدمات المقدمة لجميع المسافرين.

ويُعد الاعتماد الدولي إحدى الشهادات المتخصصة التي تقيس مدى جاهزية المطارات لتطبيق متطلبات إمكانية الوصول، بما يضمن توفير بيئة سفر أكثر شمولية للمسافرين من ذوي الإعاقة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأكد تجمع مطارات الثاني أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لنهجه المؤسسي في تبني السياسات والإستراتيجيات التي تعزز إمكانية الوصول، وتوفر خدمات ومرافق تراعي احتياجات مختلف فئات المسافرين، بما يسهم في الارتقاء بتجربة السفر وتحقيق مستهدفات قطاع الطيران في المملكة.

وشمل الاعتماد مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، ومطار أبها الدولي، ومطار نجران الدولي، ومطار الطائف الدولي، ومطار عرعر الدولي، ومطار الجوف الدولي، ومطار حائل الدولي، ومطار الدوادمي، ومطار طريف، ومطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة، ومطار رفحاء، ومطار القريات، ومطار بيشة، ومطار شرورة، ومطار وادي الدواسر.

ويعكس هذا الاعتماد التزام تجمع مطارات الثاني بتطوير بيئة تشغيلية أكثر شمولية واستدامة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة، ويرتقي بتجربة المسافرين في مطاراته، انسجامًا مع مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.