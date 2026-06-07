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تحت رعاية الملك سلمان.. السعودية تستضيف مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الخميس

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٥ مساءً
تحت رعاية الملك سلمان.. السعودية تستضيف مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الخميس
المواطن - واس

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تستضيف المملكة أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي ينظمه مجلس الشورى والاتحاد البرلماني العربي، خلال الفترة من 24 إلى 25 ذي الحجة 1447هـ، الموافق من 10 إلى 11 يونيو 2026م، -عبر الاتصال المرئي-، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، وممثلي عددٍ من المنظمات.
ورفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الرعاية الكريمة لأعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، مؤكدًا أنها تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على تعزيز التعاون العربي المشترك، وإبراز الدور الفاعل لأهمية التضامن العربي بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، وما توليه المملكة من اهتمام بتحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم العربي.
وقال: “إن العمل العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، ومنطلقًا مهمًا لتوحيد المواقف وتنسيق الجهود البرلمانية؛ بما يُسهم في تعزيز الاستقرار، وحماية المصالح العربية المشتركة، وتفعيل دور البرلمانات في دعم مسارات التنمية، وترسيخ قيم الحوار والتكامل بين الدول العربية”.
وأشار معاليه إلى أن مجلس الشورى يسعد بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية العربية وممثلي عددٍ من المنظمات في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، متطلعًا إلى أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم العمل البرلماني العربي المشترك، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بوصفها أداة فاعلة لخدمة القضايا العربية إقليميًا ودوليًا.

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