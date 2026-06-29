5 قتلى في إطلاق نار بألمانيا والقبض على مشتبه به تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأمن العام تقويم التعليم: إعلان نتائج التحصيلي اليوم عبر رسائل SMS السوق المالية: تعويض أكثر من 20 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهمي الكثيري وأنعام القابضة أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت بمدينة الدمام على شهداء حادث سقوط مروحية أرامكو الأمن في السعودية .. جذور صلبة وأغصان متينة وأوراق نديّة بالإنسانية الحكومة العراقية: إنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالفساد الرئيس المصري يعزي الملك سلمان وولي العهد في شهداء حادث طائرة أرامكو النفط يستقر بعد اتفاق أمريكا وإيران أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأمن العام، وذلك في مقر المديرية بالرياض.
ونقل معالي مدير الأمن العام تحيات سمو وزير الداخلية وتقديره لمنسوبي الأمن العام ممن أُحيلوا إلى التقاعد، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة في أداء مختلف المهام والواجبات، وإسهاماتهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن، وتعزيز أمنه واستقراره.
وأكد معاليه أن هذا التكريم يجسّد نهج الوفاء والتقدير لمنسوبي الأمن العام، وعرفانًا بما قدموه من عطاء وتفانٍ وإخلاص طوال مسيرتهم العملية، وإسهاماتهم في ترسيخ الأمن وخدمة الوطن، مشيرًا إلى أن ما قدموه سيظل محل اعتزاز وتقدير، وإرثًا مهنيًا يقتدي به منسوبو الأمن العام.
من جهة أخرى، شهدت مقار الأمن العام في جميع مناطق المملكة، اليوم، إقامة حفلات تكريم لمنسوبيها ممن أُحيلوا إلى التقاعد، تقديرًا لعطائهم ومسيرتهم في خدمة الوطن.