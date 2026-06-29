تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأمن العام

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الأمن العام، وذلك في مقر المديرية بالرياض.

ونقل معالي مدير الأمن العام تحيات سمو وزير الداخلية وتقديره لمنسوبي الأمن العام ممن أُحيلوا إلى التقاعد، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة في أداء مختلف المهام والواجبات، وإسهاماتهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن، وتعزيز أمنه واستقراره.

وأكد معاليه أن هذا التكريم يجسّد نهج الوفاء والتقدير لمنسوبي الأمن العام، وعرفانًا بما قدموه من عطاء وتفانٍ وإخلاص طوال مسيرتهم العملية، وإسهاماتهم في ترسيخ الأمن وخدمة الوطن، مشيرًا إلى أن ما قدموه سيظل محل اعتزاز وتقدير، وإرثًا مهنيًا يقتدي به منسوبو الأمن العام.

من جهة أخرى، شهدت مقار الأمن العام في جميع مناطق المملكة، اليوم، إقامة حفلات تكريم لمنسوبيها ممن أُحيلوا إلى التقاعد، تقديرًا لعطائهم ومسيرتهم في خدمة الوطن.