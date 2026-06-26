تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة

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حذّرت وزارة التجارة من التعامل مع المواقع الإلكترونية الوهمية أو الأشخاص الذين ينتحلون صفة الوزارة، مستغلين نتائج محركات البحث للترويج لخدمات غير رسمية أو الإيهام باستقبال بلاغات وشكاوى المستهلكين.
وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن استقبال بلاغات المستهلكين يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعية الجميع إلى عدم مشاركة بياناتهم أو التعامل مع أي جهات غير موثوقة تدّعي ارتباطها بالوزارة.
وأوضحت أن القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات تتمثل في الرقم الموحد للوزارة (1900)، إضافة إلى تطبيق “بلاغ تجاري” عبر الرابط الرسمي: https://mc.gov.sa/C-app، مؤكدة أهمية استخدام الوسائل الرسمية لضمان سرعة معالجة البلاغات وحماية حقوق المستهلكين.