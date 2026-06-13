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تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي
المواطن - فريق التحرير

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تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف “إي إن-32” تابعة لسلاح الجو الهندي أثناء هبوطها في قاعدة جورهات الجوية شمال شرقي الهند.

وأوضح بيان مقتضب لسلاح الجو الهندي أن طائرة من طراز “إيه إن-32” تابعة له تعرضت لحادث اليوم أثناء هبوطها، دون أن يحدد البيان عدد الركاب أو أي حصيلة للضحايا، مشيرًا إلى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

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