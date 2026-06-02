تخصيص مساحة بحي جاكس لمشجعي كأس العالم FIFA 2026

أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية عن تخصيص مساحة في حي جاكس بالدرعية للجماهير الرياضية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 FIFA، التي ستقام خلال الفترة من 10 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وتتسع المساحة التي تحمل اسم “كوكاكولا فان زون”، ضمن شراكة بين المؤسسة والشركة، لأكثر من 1,000 مشجع في كل مباراة وزعت على صالتين مخصصتين للمشاهدة، مجهزة بشاشات LED بمواصفات سينمائية، إلى جانب برنامج ترفيهي غني يمتد من الساعة 6:00 مساءً حتى 4:00 صباحًا في أيام المباريات.

وسيتمكن الزوار من مشاهدة جميع مباريات المنتخب السعودي، إلى جانب مباريات المنتخبات العالمية، والعربية والخليجية، في مختلف الأدوار، وصولًا إلى المباراة النهائية.

وخلال الفترات الفاصلة بين المباريات، أدرج برنامج ترفيهي يشمل ألعابًا إلكترونية، وغرفة تفاعلية للتحديات الكروية، ومساحة مخصصة للعائلات، إلى جانب أنشطة موجهة للعائلات، وهواة كرة القدم، وضيوف الشركات.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على دور حي جاكس كمحرّك للاقتصاد الإبداعي والابتكار المحلي في المملكة، بوصفه وجهة فريدة تتيح لزوارها استكشاف ثقافة المملكة على مدار العام.

وللاطلاع على التفاصيل يمكن زيارة صفحة الفعالية عبر موقع حي جاكس: https://jaxdistrict.com/cocacola-fanzone-at-jax-district/.

يذكر أن الحي الإبداعي “جاكس” يمتد على مساحة 73,500 متر مربع، ويحتضن عددًا من المؤسسات والفنانين والمبدعين من مختلف التخصصات، والذين يسهمون في تشكيل المشهد الثقافي السعودي المعاصر، بما في ذلك المتحف السعودي للفن المعاصر (ساموكا)، وأستوديوهات جاكس للأفلام، وثمانية، وتلفاز11، كما يُعد الموقعَ المفضلَ لعدد من أبرز المنصات والفعاليات الإبداعية الرائدة في المنطقة، بما في ذلك قمة الإبداع السنوية، والمهرجان السعودي للإبداع – أثر، وهِيَ هب، وأسبوع فن الرياض، ومهرجان نور الرياض، ومنصة الابتكار في فنون الطهي “نكهات جاكس”.