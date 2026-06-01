تراجع أسعار الذهب اليوم بنحو 2%

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بنحو اثنين بالمئة، بسبب التطورات الجيوسياسية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 4451.65 دولارًا للأوقية (الأونصة).
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.5 بالمئة إلى 4479.20 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 73.96 دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1908.91 دولارات، بينما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1343.04 دولارًا.