تراجع أسعار الذهب اليوم 

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تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم, لتسجل أدنى مستوى لها في 11 أسبوعًا مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط على خلفية تجدد الأوضاع في الشرق الأوسط؛ مما فاقم المخاوف بشأن التضخم، ورفع أسعار الفائدة.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 4187.59 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليلامس أدنى مستوى له منذ 23 مارس.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.7% لتصل إلى 4213.40 دولارًا.
وفي المعادن الأخرى, انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 64.43 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 2.8% ليسجل 1678.10 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1212.31 دولارًا.