تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4%

تراجعت ‌أسعار الذهب اليوم مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية (0.4%) ليصل إلى (4313.11) دولارًا للأوقية ​بحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة (0.7%) لتصل إلى (4336.30) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية (0.4%) إلى (​67.56) دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين (0.5%) إلى (1767.15) دولارًا، بينما استقر البلاديوم عند (1225.66) دولارًا.