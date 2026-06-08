تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4%

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تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية (0.4%) ليصل إلى (4313.11) دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة (0.7%) لتصل إلى (4336.30) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية (0.4%) إلى (67.56) دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين (0.5%) إلى (1767.15) دولارًا، بينما استقر البلاديوم عند (1225.66) دولارًا.