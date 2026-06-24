الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية أبرزها ضوابط الهبات والتبرعات.. استطلاع تطرح 25 مشروعًا لأخذ المرئيات موجة حر تاريخية تجتاح فرنسا وتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد جرس إنذار مبكر يحذر من الإصابة بضغط الدم المرتفع السند يبحث جاهزية أعمال الرئاسة العامة في الحج والعمرة والزيارة جزيء تجريبي يعيد تنشيط دفاعات الدماغ في مواجهة الزهايمر كرواتيا تحسم مواجهة بنما بهدف وحيد في ختام الجولة الثانية من كأس العالم 2026 الفرنسي ليتيكسييه يدير مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر في كأس العالم 2026
تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4087.68 دولارًا للأوقية (الأونصة)، مسجلًا أدنى مستوى منذ 11 يونيو الجاري بينما خسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس القادم 1.1% إلى 4105.40 دولارات.
وسجل الدولار أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما زاد تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 61.36 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9% إلى 1637.34 دولارًا، والبلاديوم 1.2% إلى 1223.29 دولارًا.