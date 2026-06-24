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تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
المواطن - واس

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تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4087.68 دولارًا للأوقية (الأونصة)، مسجلًا أدنى مستوى منذ 11 يونيو الجاري بينما خسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس القادم 1.1% إلى 4105.40 دولارات.
وسجل الدولار أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما زاد تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 61.36 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9% إلى 1637.34 دولارًا، والبلاديوم 1.2% إلى 1223.29 دولارًا.

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