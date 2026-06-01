تراجع أسعار الذهب 0.8%

تراجعت أسعار الذهب اليوم, في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4498.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.4% إلى 4528.90 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ​0.7% إلى 75.79 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى ​1925.26 دولارًا, بينما تراجع البلاديوم 0.8% إلى 1343.55 دولارًا.