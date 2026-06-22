مصر تقلب تأخرها إلى فوز ثمين على نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم 2026 54 مصابًا حصيلة حادث منطقة رأس لفان الصناعية بقطر تراجع أسعار النفط إلى 79.04 دولارًا للبرميل طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق إيران وبلجيكا تتعادلان سلبيًا وتؤجلان حسم التأهل لدور 32 في كأس العالم 2026 الفرق الراجلة بشؤون الحرمين تواصل تقديم خدماتها الميدانية لزوار المسجد النبوي تهيئة موقع رصد تعامد الشمس على مدار السرطان في حوطة بني تميم ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الرياضة يلتقي لاعبي الأخضر بعد مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 دونيس: مواجهة إسبانيا كشفت لنا دروسًا مهمة قبل لقاء الرأس الأخضر
تراجعت أسعار النفط اليوم مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، حيث انخفض خام برنت 1.90% إلى 79.04 دولارًا للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.53 دولارًا للبرميل.
ويتابع المستثمرون التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مستويات العرض والطلب في أسواق الطاقة.