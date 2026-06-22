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تراجع أسعار النفط إلى 79.04 دولارًا للبرميل

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ صباحاً
تراجع أسعار النفط إلى 79.04 دولارًا للبرميل
المواطن- فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط اليوم مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، حيث انخفض خام برنت 1.90% إلى 79.04 دولارًا للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.53 دولارًا للبرميل.

ويتابع المستثمرون التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مستويات العرض والطلب في أسواق الطاقة.

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