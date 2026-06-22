تراجع أسعار النفط إلى 79.04 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، حيث انخفض خام برنت 1.90% إلى 79.04 دولارًا للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.53 دولارًا للبرميل.

ويتابع المستثمرون التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مستويات العرض والطلب في أسواق الطاقة.