تراجع أسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد المكاسب التي سجلتها في الجلسات السابقة، وسط متابعة المستثمرين للتطورات في الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 67 سنتًا ما يعادل 0.69%، لتسجل 97.14 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا، ما نسبته 0.65%، ليصل إلى 95.40 دولارًا للبرميل.