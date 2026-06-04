تراجع أسعار النفط اليوم

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تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد المكاسب التي سجلتها في الجلسات السابقة، وسط متابعة المستثمرين للتطورات في الأسواق العالمية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 67 سنتًا ما يعادل 0.69%، لتسجل 97.14 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا، ما نسبته 0.65%، ليصل إلى 95.40 دولارًا للبرميل.