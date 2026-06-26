تراجع أسعار النفط اليوم

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تراجعت أسعار النفط صباح اليوم، متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا أو 0.25 % إلى 75.07 دولارًا للبرميل.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا أو 0.18 % إلى 71.79 دولارًا للبرميل.
وزاد الخامان القياسيان بأكثر من 2 ٪ لكل منهما أمس الخميس.