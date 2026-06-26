Icon

السعودية أمام مجلس الأمن: أطفال النزاعات أمانة دولية ومسؤولية مشتركة Icon ملعب هيوستن.. صرح بسقف متحرك بسعة 72 ألف متفرج Icon فرق الإنقاذ في فنزويلا تسابق الزمن للبحث عن مئات المحاصرين تحت الأنقاض Icon 7 نصائح من العامة للطرق قبل السفر الصيفي Icon بحضور وزير الرياضة.. المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم Icon هولندا تكسب تونس بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026 Icon اليابان والسويد تتأهلان إلى دور الـ32 بعد التعادل 1-1 في كأس العالم 2026 Icon تركيا تنهي مشاركتها في كأس العالم بفوز معنوي على أمريكا بثلاثة أهداف لهدفين Icon المنتخب الأسترالي يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم عقب تعادله مع الباراغواي Icon لاعبو الأخضر: التأهل لا يزال بأيدينا.. ووضعنا في أفضل سيناريو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

تراجع أسعار النفط اليوم

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٢ مساءً
تراجع أسعار النفط اليوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار النفط صباح اليوم، متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا أو 0.25 % إلى 75.07 دولارًا للبرميل.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا أو 0.18 % إلى 71.79 ‌دولارًا ‌للبرميل.
وزاد الخامان القياسيان بأكثر من 2 ٪؜ لكل منهما أمس الخميس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط يواصل التراجع
السوق

النفط يواصل التراجع

السوق
النفط يواصل خسائره وبرنت دون 77 دولارًا
السوق

النفط يواصل خسائره وبرنت دون 77 دولارًا

السوق
النفط ينخفض بنحو 4%
السوق

النفط ينخفض بنحو 4%

السوق