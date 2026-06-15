تراجع الاحتياطي الإستراتيجي للنفط بأمريكا لأدنى مستوى منذ 1983

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام ​في الاحتياطي ‌البترولي الإستراتيجي الأمريكي إلى 340.3 مليون برميل، ​وهو أدنى مستوى منذ عام 1983.

وانخفضت ‌أيضًا مخزونات احتياطي ​الطوارئ الحكومي بمقدار ⁠8.9 ملايين برميل، وهو ​ثالث أكبر انخفاض مسجل.

ويأتي هذا الانخفاض ‌في إطار اتفاق أمريكي لسحب ​172 مليون برميل من هذا الاحتياطي.