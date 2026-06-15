تراجع الاحتياطي الإستراتيجي للنفط بأمريكا لأدنى مستوى منذ 1983

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أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي إلى 340.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983.
وانخفضت أيضًا مخزونات احتياطي الطوارئ الحكومي بمقدار 8.9 ملايين برميل، وهو ثالث أكبر انخفاض مسجل.
ويأتي هذا الانخفاض في إطار اتفاق أمريكي لسحب 172 مليون برميل من هذا الاحتياطي.