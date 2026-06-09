استدعاء 280 جهاز عرض محمول من BenQ بسبب خلل خطير الصوم يساعد في تحسين استجابة الجسم للعلاج الكيماوي أمطار الباحة تنعش الأودية وتزيد اخضرار المرتفعات مع اقتراب موسم الصيف الأمن البيئي يضبط مخالفًا في المدينة المنورة ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن تراجع الدولار بعد ذروة شهرين وسط توتر الأوضاع بالشرق الأوسط السمنة قد تسبب ضيق التنفس حتى مع سلامة القلب والرئتين جسيمات البلاستيك قادرةٌ على التأثير في وظائف الدماغ أنجزنا ومكملين.. برنامج التحول الوطني يطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2025
تراجع الدولار اليوم، من أعلى مستوى له في شهرين بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط، لكن تحركاته بقيت محدودة في ظل ترقب المتعاملين لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وصعد اليورو بنسبة (0.1%) إلى (1.1545) دولار، وزاد الجنيه الإسترليني (0.2%) إلى (1.3360) دولار، وارتفع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر (0.2%) إلى (0.7056) دولار أمريكي.
وارتفع الدولار النيوزيلندي (0.4%) إلى (0.5833) دولار أمريكي، وتراجع الين إلى (160.295) مقابل الدولار.
أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، فقد تراجع (0.1%) إلى (99.9) بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهرين أمس عند (100.21).
وزاد اليوان بشكل طفيف مسجلًا (6.7756) للدولار بعد بيانات صدرت اليوم، أظهرت تسارع نمو صادرات الصين في مايو.