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تراجع الدولار بعد ذروة شهرين وسط توتر الأوضاع بالشرق الأوسط

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
تراجع الدولار بعد ذروة شهرين وسط توتر الأوضاع بالشرق الأوسط
المواطن - واس

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تراجع ‌الدولار اليوم، من أعلى مستوى له في شهرين بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط، لكن تحركاته بقيت محدودة في ظل ترقب المتعاملين لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وصعد اليورو بنسبة (0.1%) إلى (1.1545) دولار، وزاد الجنيه الإسترليني (0.2%) إلى (1.3360) دولار، وارتفع الدولار الأسترالي ‌شديد التأثر بالمخاطر (0.2%) إلى (0.7056) دولار أمريكي.
وارتفع الدولار النيوزيلندي (0.4%) إلى (0.5833) دولار أمريكي، وتراجع الين إلى (160.295) مقابل الدولار.
أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، فقد تراجع (​0.1%) إلى (99.9) بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهرين أمس عند (100.21).
وزاد اليوان بشكل طفيف مسجلًا (6.7756) للدولار بعد بيانات صدرت اليوم، أظهرت تسارع نمو ​صادرات الصين في مايو.

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