تراجع حادّ لـ الجنيه السوداني والدولار يقفز إلى 5500 جنيه

واصلت العملة المحلية في السودان رحلة التراجع الحاد أمام سلة العملات الأجنبية؛ إذ سجل الجنيه 5500 جنيه مقابل الدولار الأمريكي الواحد في نهاية تعاملات اليوم.

ويشهد الجنيه السوداني منذ أسابيع انتكاسة غير مسبوقة مدفوعةً بزيادة الطلب على النقد الأجنبي، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع الضرورية إلى مستويات قياسية، خاصة مع تنامي الحاجة لاستيراد مستلزمات الموسم الزراعي الصيفي من الوقود والأسمدة.