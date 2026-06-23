Icon

الأرصاد الفرنسية: بلادنا تسجل اليوم أعلى درجة حرارة على الإطلاق Icon وزير خارجية أمريكا: لبنان خارج اتفاق إيران Icon تراجع حادّ لـ الجنيه السوداني والدولار يقفز إلى 5500 جنيه Icon حاسوب صيني يتصدر قائمة أقوى الحواسيب الفائقة في العالم Icon المنظمة البحرية الدولية تبدأ تنفيذ خطة لإجلاء بحارة سفن عالقة في الخليج Icon “جمعية الطب التجديدي” تعقد أول اجتماع لجمعيتها العمومية وتناقش استراتيجيات التطوير المهني والرعاية الصحية Icon د. وليد الغامدي يحتفل بعقد قران كريمته في الرياض Icon القيادة تعزي أمير قطر في ضحايا انفجار أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية Icon الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك بريطانيا وولي عهده Icon الدولار يرتفع عند أعلى مستوى منذ مايو 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

تراجع حادّ لـ الجنيه السوداني والدولار يقفز إلى 5500 جنيه

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٨ مساءً
تراجع حادّ لـ الجنيه السوداني والدولار يقفز إلى 5500 جنيه
المواطن - فريق التحرير

واصلت العملة المحلية في السودان رحلة التراجع الحاد أمام سلة العملات الأجنبية؛ إذ سجل الجنيه 5500 جنيه مقابل الدولار الأمريكي الواحد في نهاية تعاملات اليوم.

ويشهد الجنيه السوداني منذ أسابيع انتكاسة غير مسبوقة مدفوعةً بزيادة الطلب على النقد الأجنبي، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع الضرورية إلى مستويات قياسية، خاصة مع تنامي الحاجة لاستيراد مستلزمات الموسم الزراعي الصيفي من الوقود والأسمدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد