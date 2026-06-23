الأرصاد الفرنسية: بلادنا تسجل اليوم أعلى درجة حرارة على الإطلاق وزير خارجية أمريكا: لبنان خارج اتفاق إيران تراجع حادّ لـ الجنيه السوداني والدولار يقفز إلى 5500 جنيه حاسوب صيني يتصدر قائمة أقوى الحواسيب الفائقة في العالم المنظمة البحرية الدولية تبدأ تنفيذ خطة لإجلاء بحارة سفن عالقة في الخليج “جمعية الطب التجديدي” تعقد أول اجتماع لجمعيتها العمومية وتناقش استراتيجيات التطوير المهني والرعاية الصحية د. وليد الغامدي يحتفل بعقد قران كريمته في الرياض القيادة تعزي أمير قطر في ضحايا انفجار أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك بريطانيا وولي عهده الدولار يرتفع عند أعلى مستوى منذ مايو 2025
واصلت العملة المحلية في السودان رحلة التراجع الحاد أمام سلة العملات الأجنبية؛ إذ سجل الجنيه 5500 جنيه مقابل الدولار الأمريكي الواحد في نهاية تعاملات اليوم.
ويشهد الجنيه السوداني منذ أسابيع انتكاسة غير مسبوقة مدفوعةً بزيادة الطلب على النقد الأجنبي، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع الضرورية إلى مستويات قياسية، خاصة مع تنامي الحاجة لاستيراد مستلزمات الموسم الزراعي الصيفي من الوقود والأسمدة.