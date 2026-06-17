ترامب: أريد من إسرائيل أن تُحسن التقدير وتتصرف كما يجب

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إسرائيل أن تحسن التقدير في الوقت الحالي وتتصرف كما يجب، موضحًا أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران تمثل جدارًا يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأن بلاده نجحت في حرمان إيران من تطوير هذا النوع من الأسلحة.

الاتفاق الإيراني الأمريكي

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها في اجتماع مجموعة السبع الاقتصادية، أن إيران استغلت العالم على مدى 47 عامًا، مشيرًا إلى أن المذكرة الحالية طويلة وشاملة، متوقعًا أن تتحول لاحقًا إلى عقد دائم بين الجانبين.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، وأن مضيق هرمز سيُفتح فورًا أمام حركة الملاحة، محذرًا من أن واشنطن ستعود إلى نقطة البداية إذا لم تلتزم طهران بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

تنفيذ الاتفاق أو معاودة القصف

وأشار ترامب إلى اعتقاده بأن الجانب الإيراني سينفذ الاتفاق، مضيفًا: إذا لم يفعلوا فسنعاود القصف.. والولايات المتحدة هزمت إيران عسكريًا خلال الأسبوع الأول، داعيًا إسرائيل إلى إظهار حس جيد بالتقدير.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد ترامب أن التسوية مع إيران انعكست إيجابًا على الأسواق المالية، مشيرًا إلى تسجيل ارتفاعات كبيرة في مؤشرات الأسهم الأمريكية، بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار النفط.