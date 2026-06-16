ترامب: إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقاً

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية “بشكل نهائي”، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يمثل أحد أبرز بنود التفاهمات التي يجري العمل على استكمال تفاصيلها بين واشنطن وطهران.
وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إن إيران تعهدت بوضوح بعدم السعي إلى تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال التفاصيل المتعلقة بآليات تنفيذ الاتفاق وإجراءات المتابعة والرقابة.
وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لبدء مباحثات فنية تهدف إلى تحديد خطوات تطبيق التفاهمات ووضع إطار للرقابة على الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
وفي سياق متصل، نفى ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة دعماً مالياً أو مبالغ مالية لإيران ضمن إطار التفاهمات الأخيرة.
ووصف الرئيس الأميركي هذه التقارير بأنها “أخبار كاذبة”، مؤكداً أن واشنطن لن تدفع مئات الملايين من الدولارات لطهران، ومتهماً خصومه السياسيين من الديمقراطيين بالترويج لهذه الروايات.
وجاء نفي ترامب بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية تقديم حوافز اقتصادية أو ترتيبات مالية لإيران مقابل الالتزام ببنود الاتفاق، وهي معلومات أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل.