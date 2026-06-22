ترامب: إيران ستوافق على تفتيش نووي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش موسعة مرتبطة بالملف النووي، بهدف ضمان ما وصفه بـ”الشفافية النووية” على المدى الطويل، وذلك بالتزامن مع استمرار المحادثات الفنية بين الجانبين في سويسرا.

وجاءت تصريحات ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، بعد تصريحات لنائبه جي دي فانس، الذي قال إن طهران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة، مشيراً إلى أن مناقشات ترتيبات التفتيش النووي قد تبدأ خلال الأيام المقبلة.

واعتبر فانس أن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمثل خطوة مهمة في مسار يهدف إلى التأكد من عدم تحول البرنامج النووي الإيراني إلى برنامج عسكري.

في المقابل، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على التصريحات الأميركية، مؤكداً أن تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق الإجراءات الحالية المعتمدة.

وشدد بقائي على أن أي خطوات مستقبلية في هذا الملف تبقى مرتبطة بموافقة الجهات المختصة داخل إيران، بما في ذلك البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي، في إشارة إلى أن قرار استئناف عمليات التفتيش يخضع لمسار داخلي قبل اعتماده.