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ترامب: إيران هزمت عسكريا بشكل كامل خلال الحرب

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٨ مساءً
ترامب: إيران هزمت عسكريا بشكل كامل خلال الحرب
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة نجحت في حربها ضد إيران، التي نوه أنها «مُنيت بهزيمة عسكرية ساحقة».

وجدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم السبت، انتقاده لطريقة تعامل الرئيس الأسبق باراك أوباما، مع الملف النووي الإيراني.

وأضاف: «استمر أوباما في منحهم مليارات الدولارات نقدًا، ولم يستخدم جيشنا المنهك آنذاك لما كان ينبغي فعله لكبح جماح إيران، الراعي الأول للإرهاب في العالم».

كما شن هجومًا على سلفه جو بايدن، الذي وصفه بـ«جو النائم الرئيس الضعيف وغير الفعال»، لافتًا إلى ان الإيرانيين كانوا محقون بألا يكنوا أي احترام له.

واستطرد: «أفلتت إيران من العقاب على جرائمها لمدة 47 عامًا، حتى جئت أنا. حينها تغير كل شيء. أمريكا عادت!».

ويتوجه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس» نقلًا عن مسئول أمريكي.

وذكر الموقع أن جاريد كوشنر، صهر ترامب، موجود بالفعل في سويسرا، في مؤشر إلى تحرك أمريكي لاستئناف المسار التفاوضي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران رقميا.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران «ليست في عجلة» لعقد الاجتماع، بعد التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم في 18 يونيو، لكنها أكدت أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم، واستمرار الالتزام بها.

وكانت المحادثات المقررة في سويسرا قد أُرجئت في وقت سابق، وسط غموض بشأن موعد انطلاق المرحلة التفاوضية التي تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما، يتناول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأصول المجمدة وضمانات وقف التصعيد.

وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب دولي لمسار التفاهم الأمريكي الإيراني، بعد اتفاق إطاري أنهى الحرب وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع، فيما لا تزال ملفات لبنان ومضيق هرمز والضمانات النووية تمثل اختبارات رئيسية لجدية الطرفين.

 

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