ترامب: إيران وافقت على تفتيش مواقعها النووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية ولكن “لا داعي للاستعجال” للقيام بذلك.

وأضاف ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى بنسلفانيا، اليوم الثلاثاء، أنه إذا لم توافق إيران على عمليات التفتيش، فسوف يقطع المحادثات مع طهران، قائلا: “سألغي الاجتماعات الآن”.

إيران وافقت على تفتيش مواقعها النووية

وردا على سؤال عن الموعد المحتمل لإجراء عمليات التفتيش، قال ترامب: ” لا داعي للاستعجال، المفتشون سيكونون على الأرض في الوقت المناسب”.

وردا على سؤال عن الجمهوريين في الكونجرس – ومن بينهم السيناتور تيد كروز – الذين انتقدوا اتفاق ترامب المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران، قال ترامب إن منتقدي الاتفاق يحتاجون إلى التثقيف.

وقال ترامب للصحفيين: “أعتقد أن أي شخص انتقد الاتفاق يحتاج إلى التثقيف، حتى لو كان من أصدقائي”.

ولفت منتقدو الاتفاق، ومن بينهم بعض الجمهوريين في الكابيتول هيل، إلى أن الاتفاق يمنح إيران فوائد كبيرة، بينما تحصل الولايات المتحدة على القليل على الفور في المقابل.