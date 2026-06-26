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ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ مساءً
ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار
المواطن - فريق التحرير

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اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إيران بخرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن طهران أطلقت طائرات مسيّرة هجومية استهدفت سفنًا كانت تعبر مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال” إن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة انتحارية باتجاه سفن في مضيق هرمز، موضحًا أن إحدى سفن الشحن تعرضت للإصابة قبالة سواحل سلطنة عُمان، معتبراً أن الهجوم “يشكل انتهاكاً أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار”.

ولم يذكر ترامب تفاصيل إضافية حول طبيعة الأضرار أو الجهة المشغلة للسفن المستهدفة، فيما تأتي تصريحاته وسط تصاعد التوترات بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

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