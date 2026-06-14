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ترامب: الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملًا وسيتم فتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم 

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
ترامب: الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملًا وسيتم فتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم 
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملًا.

وتابع: بموجب اتفاق السلام سيتم فتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم.

وقبل قليل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، كاشفًا أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا.

وقال شريف: “يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أميركا وإيران عقب محادثات مكثفة”.

وأضاف أن الاتفاق ينص على “الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان”، مشيرًا إلى أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الإجراءات التنفيذية بين الجانبين.

 

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