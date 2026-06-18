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نفى دفع 300 مليار دولار لطهران

ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار للولايات المتحدة الأمريكية

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ مساءً
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار للولايات المتحدة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يمثّل “انتصاراً” للولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على شبكته “تروث سوشال”: “لن تدفع الولايات المتحدة 300 مليار دولار لإيران.. هذه أخبار زائفة! كل ما في الأمر بالنسبة إلى الولايات المتحدة هو النجاح، وانخفاض أسعار النفط، والانتصار. تفقدوا سوق الأسهم”.

كذلك، قال في منشور آخر، إن الولايات المتحدة “تلتزم بالسلام”، داعياً جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط إلى الحفاظ على التزامها بما يسمح بتقدم المفاوضات بشكل سلس.

الاتفاق مع إيران انتصار لأمريكا

وأضاف ترامب أن الأسواق تشهد انتعاشاً ملحوظاً مع تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار الأسهم، وفقا لـ”العربية”.

وتوقع الرئيس الأميركي التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل.

ووقع الرئيس الأميركي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.

فيما أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الخميس، أن فترة الـ60 يوماً من المفاوضات مع إيران بدأت رسمياً، مشيراً إلى أن واشنطن تتعامل مع الملف الإيراني وفق مقاربة مختلفة تماماً عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأضاف فانس للصحافيين خلال إحاطة في البيت الأبيض، أن إيران لن تملك صواريخ في إطار الاتفاق النهائي، مطالباً طهران بتنفيذ تعهدها بالتخلص من مخزون اليورانيوم.

وأكد فانس أنه في حال لم تغير إيران سلوكها، فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى “طرق أخرى”، مؤكداً أن بلاده “ستفوز في كل الحالات”.

هذا واتفق الطرفان على الالتزام بـ”احترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر”.

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