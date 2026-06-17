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ترامب: الاتفاق مع إيران قد يوقع غدا الخميس

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ مساءً
ترامب: الاتفاق مع إيران قد يوقع غدا الخميس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن اتفاقا إطاريا بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع قبل الموعد المخطط له، وربما بحلول يوم غد الخميس.

وقال ترامب، للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في منتجع إيفيان بفرنسا: “سيتم توقيع الاتفاق الذي توصلنا إليه مع إيران الأحد الماضي، قريبا، غدا، أو ربما بعد غد”.

ولم يدل ترامب بمزيد من التفاصيل. وكان من المتوقع سابقا أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري، الذي يوصف أيضا بأنه مذكرة تفاهم، يوم الجمعة المقبل.

وعندما سئل ترامب عن سبب عدم بقائه في أوروبا بعد قمة مجموعة السبع للمشاركة في مراسم التوقيع، قال إنه قد يفعل ذلك في نهاية المطاف.

وحتى الآن، فإنه من المتوقع أن يتوجه نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى سويسرا لتوقيع الاتفاق نيابة عن واشنطن.

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