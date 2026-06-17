الصحة: لا أدلة علمية تثبت علاقة الإكسوزوم والإصابة بالسرطان جامعة تبوك تحصل على جائزة Catalyst Awards 2026 الدولية في التعليم الإلكتروني مسؤول أمريكي: إيران وافقت على تدمير اليورانيوم المخصب ترامب: الاتفاق مع إيران قد يوقع غدا الخميس المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة أمانة القصيم تُطلق مبادرة لتأهيل مسار متنزّه طخفة الجبلي بمحافظة ضرية مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستقبل ثلاث رحلات لطالبات جامعة طيبة مؤشرات تعكس توازن ونمو الاقتصاد السعودي الصحة: تعليق رخصتي طبيبين بسبب الترويج المضلل لحقن مخصصة للاستعمال الخارجي الفساد الطاغي لـ عيدروس الزبيدي.. بين الجبايات والاستيلاء على أصول عدن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن اتفاقا إطاريا بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع قبل الموعد المخطط له، وربما بحلول يوم غد الخميس.
وقال ترامب، للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في منتجع إيفيان بفرنسا: “سيتم توقيع الاتفاق الذي توصلنا إليه مع إيران الأحد الماضي، قريبا، غدا، أو ربما بعد غد”.
ولم يدل ترامب بمزيد من التفاصيل. وكان من المتوقع سابقا أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري، الذي يوصف أيضا بأنه مذكرة تفاهم، يوم الجمعة المقبل.
وعندما سئل ترامب عن سبب عدم بقائه في أوروبا بعد قمة مجموعة السبع للمشاركة في مراسم التوقيع، قال إنه قد يفعل ذلك في نهاية المطاف.
وحتى الآن، فإنه من المتوقع أن يتوجه نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى سويسرا لتوقيع الاتفاق نيابة عن واشنطن.