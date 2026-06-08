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ترامب: الجانبان الإسرائيلي والإيراني يسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٣ مساءً
ترامب: الجانبان الإسرائيلي والإيراني يسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجانبين الإسرائيلي والإيراني يسعيان في الوقت الراهن للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وذلك في أعقاب موجة التصعيد العسكري المتبادل والضربات الصاروخية الأخيرة بين الطرفين.

وشدد ترامب، في تصريحاته، على أن الحصار المفروض سيبقى قائماً وبكامل قوته وفعاليته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل، يضمن الاستقرار في المنطقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن المفاوضات النهائية بشأن السلام تتقدم بشكل ملحوظ، محذراً في الوقت ذاته من أي عراقيل قد تقوض هذه الجهود، حيث أشار إلى أن المسار الدبلوماسي يمضي قُدماً «ما لم يعترضه الجهل أو الغباء» من أي أطراف طارئة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج تسعى فيه الوساطات الدولية والدبلوماسية الأمريكية إلى احتواء الموقف الميداني المتفجر، وإعادة تثبيت التهدئة بين طهران وتل أبيب.

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