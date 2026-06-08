ترامب: الجانبان الإسرائيلي والإيراني يسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار

استدعاء 280 جهاز عرض محمول من BenQ بسبب خلل خطير الصوم يساعد في تحسين استجابة الجسم للعلاج الكيماوي أمطار الباحة تنعش الأودية وتزيد اخضرار المرتفعات مع اقتراب موسم الصيف الأمن البيئي يضبط مخالفًا في المدينة المنورة ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن تراجع الدولار بعد ذروة شهرين وسط توتر الأوضاع بالشرق الأوسط السمنة قد تسبب ضيق التنفس حتى مع سلامة القلب والرئتين جسيمات البلاستيك قادرةٌ على التأثير في وظائف الدماغ أنجزنا ومكملين.. برنامج التحول الوطني يطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2025
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجانبين الإسرائيلي والإيراني يسعيان في الوقت الراهن للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وذلك في أعقاب موجة التصعيد العسكري المتبادل والضربات الصاروخية الأخيرة بين الطرفين.
وشدد ترامب، في تصريحاته، على أن الحصار المفروض سيبقى قائماً وبكامل قوته وفعاليته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل، يضمن الاستقرار في المنطقة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن المفاوضات النهائية بشأن السلام تتقدم بشكل ملحوظ، محذراً في الوقت ذاته من أي عراقيل قد تقوض هذه الجهود، حيث أشار إلى أن المسار الدبلوماسي يمضي قُدماً «ما لم يعترضه الجهل أو الغباء» من أي أطراف طارئة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج تسعى فيه الوساطات الدولية والدبلوماسية الأمريكية إلى احتواء الموقف الميداني المتفجر، وإعادة تثبيت التهدئة بين طهران وتل أبيب.