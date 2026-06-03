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ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع Icon روبيو: اليورانيوم عالي التخصيب محور رئيسي بالمحادثات مع إيران Icon الجيش الأمريكي: إيران هاجمت مطار الكويت الدولي بشكل متعمد Icon وزارة الصحة: احذروا تناول المسكنات لعلاج الصداع Icon توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق تستمر لعدة أيام Icon المملكة المتحدة تدين الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي Icon دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود Icon انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1% Icon سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا Icon الجيش الأمريكي: تغيير مسار 125 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران Icon

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ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع
المواطن- فريق التحرير

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج “بنهاية هذا الأسبوع”، من دون أن يستبعد فشلها.

واعتبر ترامب في حديث مع صحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض أن المفاوضات تجري على نحو “جيد جداً”.

المحادثات مع إيران

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي الأربعاء أنه يريد “فصل” المحادثات بشأن لبنان عن تلك المتصلة بإيران، في حين تصر طهران على أن الملفين مترابطان. وقال للصحافيين: “أريد فصلهما”، في إشارة إلى ملفي لبنان وإيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد قال في وقت سابق من الأربعاء إن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محوراً رئيساً في المحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية، مؤكداً أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام.

وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “أعتقد أن هذه المسألة باتت مطروحة بوضوح في الرسائل التي نتبادلها، لكننا لم نحصل حتى الآن على موافقة نهائية من جانبهم”.

وشدد أيضاً على أن الحرب في إيران انتهت، قائلاً: “نحن لم نعد ننفّذ ضربات متواصلة داخل إيران لإضعاف قدراتها العسكرية، لأن عملية الغضب الملحمي انتهت”، ومعتبراً أن الولايات المتحدة حققت “نصراً”.

وعرّف النصر بـ”تدمير قاعدتهم الصناعية الدفاعية، وتقليص عدد منصات إطلاق الصواريخ التي يمتلكونها، وخفض مخزونهم من الطائرات المسيّرة بشكل ملحوظ”. وتابع روبيو: “حقّقنا كل ذلك، إضافة إلى تدمير ما تبقى من سلاحهم الجوي والقضاء على أسطولهم البحري بالكامل”.

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