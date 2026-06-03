ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج “بنهاية هذا الأسبوع”، من دون أن يستبعد فشلها.

واعتبر ترامب في حديث مع صحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض أن المفاوضات تجري على نحو “جيد جداً”.

المحادثات مع إيران

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي الأربعاء أنه يريد “فصل” المحادثات بشأن لبنان عن تلك المتصلة بإيران، في حين تصر طهران على أن الملفين مترابطان. وقال للصحافيين: “أريد فصلهما”، في إشارة إلى ملفي لبنان وإيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد قال في وقت سابق من الأربعاء إن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محوراً رئيساً في المحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية، مؤكداً أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام.

وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “أعتقد أن هذه المسألة باتت مطروحة بوضوح في الرسائل التي نتبادلها، لكننا لم نحصل حتى الآن على موافقة نهائية من جانبهم”.

وشدد أيضاً على أن الحرب في إيران انتهت، قائلاً: “نحن لم نعد ننفّذ ضربات متواصلة داخل إيران لإضعاف قدراتها العسكرية، لأن عملية الغضب الملحمي انتهت”، ومعتبراً أن الولايات المتحدة حققت “نصراً”.

وعرّف النصر بـ”تدمير قاعدتهم الصناعية الدفاعية، وتقليص عدد منصات إطلاق الصواريخ التي يمتلكونها، وخفض مخزونهم من الطائرات المسيّرة بشكل ملحوظ”. وتابع روبيو: “حقّقنا كل ذلك، إضافة إلى تدمير ما تبقى من سلاحهم الجوي والقضاء على أسطولهم البحري بالكامل”.