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ترامب: انتهى الأمر بالنسبة لإيران.. خسرت اقتصادها وهُزم جيشها

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٥ مساءً
ترامب: انتهى الأمر بالنسبة لإيران.. خسرت اقتصادها وهُزم جيشها
المواطن- فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه وجه الجيش الشهر الماضي لتنفيذ مهمات سرية لدعم ناقلات النفط في عبور مضيق هرمز.

وأضاف ترامب، أن أكثر من 100 مليون برميل نفط وصلت للسوق المفتوحة عبر مضيق هرمز نتيجة لمهمتنا.. مهمتنا السرية في هرمز أسفرت عن مرور 200 سفينة تجارية بسلام.

انتهى الأمر بالنسبة لإيران

وتابع “أمريكا، وليست طهران، تسيطر على مضيق هرمز.. انتهى الأمر بالنسبة إلى إيران.. خسرت اقتصادها وهُزم جيشها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنضرب ‎إيران بقوة اليوم.

وأضاف ترامب: إيران تماطل وتماطل وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.. لا نريد اتفاقًا مثل الذي أبرمه أوباما.

وتابع ترامب: أريد السلام للشرق الأوسط وللعالم بأسره.. كنا قريبين جدًّا من إبرام اتفاق مع إيران لكنهم يواصلون مماطلتنا ويستمرون في استغفالنا.

 

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