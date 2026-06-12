ترامب: تصريحات الإيرانيين مثيرة للشفقة ولا تمت للحقيقة بصلة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشروط التي تسربها إيران لوسائل الإعلام لا تمت بصلة لما تم الاتفاق عليه كتابيًا.
وتابع أن تصريحات الإيرانيين مثيرة للشفقة ولا تمت للحقيقة بصلة، وهجمات إيران الليلة الماضية على السفن بمضيق هرمز غير مقبولة.
وأضاف أن الإيرانيين يفتقرون إلى النزاهة في التعامل، ولا يلتزمون بما وصفه بحسن النية في المفاوضات، مشيراً إلى أن البيان الإيراني الأخير بشأن الاتفاق كان ضعيفاً ومثيراً للشفقة.
كما دعا ترامب إيران إلى إعادة ترتيب أوضاعها وبسرعة، محذراً من أن سلوكها الحالي لن يخدم فرص الوصول إلى تفاهم مستقر.